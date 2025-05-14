Новый планшет Xiaomi с OLED-экраном и быстрой зарядкой прошел сертификацию

Компания Xiaomi продолжает подготовку к выпуску двух новых премиальных планшетов с OLED-экранами. Одна из моделей с номером 25053RP5CC недавно прошла сертификацию в китайском 3C, подтвердив поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт — технологии, которую производитель обычно использует в своих топовых устройствах.

Хотя точные различия между двумя готовящимися планшетами пока неясны, источники предполагают, что один из них может получить 14-дюймовый экран. Ранее в марте через сертификацию уже проходило устройство с номером 25032RP42C, которое связывают с названием Xiaomi Pad 7 Ultra. Однако новая модель имеет другой идентификатор, что порождает вопросы о ее окончательном названии на рынке.

Хотя оба планшета объединяет поддержка 120-ваттной зарядки, они могут существенно различаться по размерам и другим характеристикам. Появление устройств в базе 3C свидетельствует о скором анонсе, хотя точные даты выхода Xiaomi пока не раскрывает.

Особый интерес вызывает, получит ли более крупная модель название Pad 7 Max или выйдет как Pad 7 Ultra, как предполагали предыдущие утечки.