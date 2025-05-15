Новый флагман Meizu 22 обещает быть меньше OnePlus 13T, но с улучшенной зум-камерой

Компания Meizu готовит к выпуску компактную версию своего будущего флагманского смартфона 22 серии. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, устройство будет иметь ширину всего 71 мм, что сделает его уже, чем ожидаемый OnePlus 13T (71.7 мм).

Несмотря на компактные размеры, Meizu 22 может получить серьезное преимущество перед конкурентами в виде перископической зум-камеры. В то время как OnePlus 13T, по слухам, ограничится обычным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, новая разработка Meizu обещает соответствовать возможностям полноразмерных флагманов, таких как Oppo Find X8 Ultra.

Презентация Meizu 22 запланирована на июль 2025 года. Вместе с компактной моделью ожидается анонс более крупного варианта 22 Pro, который может получить аналогичную камерную платформу в характерном металлическом восьмиугольном обрамлении. Особый интерес вызывает, удастся ли Meizu сохранить топовые характеристики в уменьшенном корпусе без компромиссов для пользователей.