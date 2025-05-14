Складной смартфон получит топовый чипсет и поддержку спутниковой связи

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску складном смартфоне Honor Magic V5. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, устройство станет преемником Magic V3 и выйдет под названием V5, минуя четвертую версию.

Главной особенностью новинки станет использование топового процессора Snapdragon 8 Elite, что сделает Magic V5 вторым флагманским складным устройством с этим чипсетом после Oppo Find N5. При этом Honor может опередить Samsung с Galaxy Z Fold7, в отличие от прошлогодней ситуации, когда V3 появился позже корейского аналога.

Среди других ожидаемых характеристик - комбинированная батарея общей емкостью около 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и функция спутниковой связи для SMS. Устройство уже прошло сертификацию в китайских регулирующих органах, но его глобальный аванс пока остается под вопросом.

Появление двух аккумуляторов (2070 и 3880 мАч) в документах подтверждает складную конструкцию смартфона. Однако точные сроки выхода и окончательные технические характеристики производитель пока не раскрывает, оставляя простор для предположений среди поклонников бренда.