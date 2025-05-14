Ограниченная серия G-Shock DW-5600 Cement Edition доступна только через розыгрыш

Casio совместно с британским ритейлером Offspring представили эксклюзивную версию культовых часов G-Shock DW-5600. Модель под названием Cement Edition создана в честь двух икон 1980-х - классического квадратного G-Shock и зарождавшейся тогда уличной моды. Однако приобрести новинку смогут лишь избранные - часы выпущены ограниченным тиражом только для друзей и семьи брендов.

Дизайн часов сочетает матовый черный корпус с ремешком, имитирующим фактуру цемента, и ярко-красным логотипом Offspring. Несмотря на смелый внешний вид, модель сохраняет узнаваемые черты классического DW-5600. Получить часы можно только выиграв в розыгрыше, первый этап которого уже стартовал через форму в Instagram Offspring. Победители смогут забрать свой экземпляр 17 мая в лондонском магазине King's Cross.

Это уже второе нестандартное сотрудничество Casio за последнее время после японского коллаба с Ron Herman. В отличие от того релиза, нынешний ориентирован на локальное комьюнити и оффлайн-получение. Количество экземпляров не разглашается, но учитывая статус Friends and Family, тираж явно будет минимальным. Для коллекционеров редких G-Shock это шанс заполучить по-настоящему эксклюзивную модель, которая никогда не поступит в свободную продажу.