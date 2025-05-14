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ddr22
Vivo готовит компактный смартфон S30 Pro Mini с флагманскими характеристиками
Утечка характеристик Vivo S30 Pro Mini указывает на компактный флагман среднего класса

Vivo планирует обновить линейку премиальных смартфонов среднего уровня S-серии двумя новыми моделями. Согласно последним данным, обе новинки получат экраны с разрешением 1,5K, но будут отличаться размерами: 6,67 дюйма у базовой версии и 6,31 дюйма у компактной модификации.

Младшая модель, вероятно получившая название S30 Pro Mini, может стать первым в мире компактным устройством на платформе Dimensity 9400e. Её старший собрат S30, предположительно, будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4. Несмотря на разницу в размерах и чипсетах, оба смартфона могут получить одинаковую батарею емкостью 6500 мАч и перископическую камеру на базе сенсора Sony IMX882.

Особый интерес вызывает S30 Pro Mini, который, по слухам, унаследует дисплей и камеру от более дорогой модели X200 Pro Mini. Также ожидается, что компактная версия получит металлическую рамку, что станет её преимуществом перед базовой моделью. Ориентировочная цена X200 Pro Mini в Европе составляет 697 евро, что позволяет прогнозировать более доступную стоимость новой линейки S30.

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