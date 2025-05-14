Разборка Pixel 9a выявила неудобную конструкцию батареи вопреки партнерству Google с iFixit

Новый бюджетный смартфон Google Pixel 9a, позиционируемый как доступная альтернатива флагманским моделям за 499 долларов, столкнулся с критикой после детального разбора. Хотя устройство успешно прошло тесты на прочность, включая проверку на изгиб и царапание экрана, эксперты обнаружили серьезный конструктивный недостаток.

В ходе разборки выяснилось, что батарея в Pixel 9a приклеена по устаревшей технологии, без использования современных съемных лент. Попытки извлечь аккумулятор с помощью предусмотренных производителем язычков оказались безуспешными - даже применение изопропилового спирта не ослабило сцепление. В итоге пришлось прибегнуть к механическому воздействию, что повышает риск повреждения устройства и даже представляет потенциальную опасность.

Особое недоумение вызывает этот конструктивный выбор Google на фоне партнерства компании с iFixit - известным сторонником движения за право на ремонт. Эксперты отмечают, что подобное решение существенно усложняет процесс замены батареи, сокращая жизненный цикл устройства и увеличивая затраты на обслуживание. При этом сам смартфон демонстрирует хорошую производительность и надежность в повседневном использовании, что делает выявленную проблему еще более досадной для потенциальных покупателей.