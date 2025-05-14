Новая TKL-клавиатура Keychron K8 HE предлагает магнитные переключатели и поддержку трех режимов подключения

Компания Keychron представила новую игровую клавиатуру K8 HE, выполненную в компактном TKL-формате. Модель продолжает линейку устройств с магнитными переключателями на эффекте Холла, получившими положительные оценки в обзорах предыдущей версии K4 HE.

K8 HE оснащена переключателями Gateron Double-Rail Magnetic Nebula, которые обеспечивают исключительную стабильность клавиш с минимальным люфтом. Производитель предлагает две версии устройства: Special Edition с двойными PBT-клавишами OSA-профиля и Standard Edition с прозрачными клавишами Cherry-профиля, подсвечиваемыми RGB-подсветкой.

Отличительной особенностью новинки стал классический TKL-дизайн без цифрового блока, привычный большинству геймеров. Клавиши навигации расположены над стрелочным блоком, а функциональные клавиши F сгруппированы по четыре. Корпус выполнен с использованием алюминиевой пластины и декоративных деревянных вставок.

Клавиатура поддерживает три режима подключения: Bluetooth, беспроводной 2.4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц и проводной USB-C. Особенностью стала аппаратная кнопка переключения между macOS и Windows, а в комплекте идут дополнительные клавиши для Mac.

В отличие от многих аналогов, K8 HE поддерживает макросы через веб-приложение Keychron Launcher. На текущий момент устройство доступно исключительно на официальном сайте производителя по цене 129.99 долларов за стандартную версию и 139.99 долларов за специальное издание.