Компания Rokid выпустила AR Spatial очки с регулировкой диоптрий и поддержкой многозадачности

Компания Rokid анонсировала новую модель AR-очков под названием AR Spatial. Устройство создает эффект виртуального экрана диагональю 300 дюймов с разрешением Full HD, что позволяет использовать его для работы, просмотра фильмов и игр.

Технической основой стали микро-OLED дисплеи Sony размером 0,68 дюйма с разрешением 1200p и частотой обновления 90 Гц. Яркость экранов достигает 600 нит, обеспечивая четкое изображение в различных условиях освещения. Очки подключаются к внешнему контроллеру YodaOS-Master через USB-C кабель. Контроллер оснащен 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Производитель предлагает две версии устройства. Первая поддерживает сервисы Google и популярные стриминговые платформы, включая Netflix. Вторая версия не имеет такой функциональности. Обе модели позволяют работать с несколькими виртуальными экранами одновременно, а управление осуществляется через встроенный тачпад.

Особенностью AR Spatial стала система коррекции зрения. Пользователи могут регулировать диоптрии в диапазоне от 0 до -6, а также настраивать межзрачковое расстояние. При весе всего 75 грамм очки отличаются эргономичным дизайном с габаритами 21,21 x 12,6 x 9,7 см.

Цена версии с поддержкой Google сервисов составляет 698 долларов, но по предзаказу доступна скидка до 648 долларов. Базовая модель продается за 598 долларов.