Производители скрывают реальную толщину складных смартфонов в спецификациях

В мире складных смартфонов разгорается скандал с точностью технических характеристик. Как выяснилось, такие производители как Samsung и Oppo указывают в официальных спецификациях не совсем корректные данные о толщине своих устройств.

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер под псевдонимом OnLeaks, первым обратил внимание на это несоответствие. В феврале он опубликовал данные о толщине будущего Galaxy Z Fold7, полученные на основе CAD-модели - 4,5 мм. Однако другой авторитетный источник Ice Universe заявил о толщине всего 3,9 мм.

Разобраться в этом противоречии помог ютубер Шейн Крейг. Оказалось, что оба эксперта по-своему правы. Samsung измеряет толщину устройства до края гибкого экрана, не учитывая защитный бортик высотой около 0,5 мм. Именно этот нюанс объясняет, почему сложенный Galaxy Z Fold7 имеет толщину не 7,8 мм (3,9х2), а 8,9 мм.

Аналогичная ситуация обнаружена и у конкурентов. Oppo также указывает в спецификациях данные, не соответствующие реальным замерам. Даже текущая модель Galaxy Z Fold6 демонстрирует расхождения между заявленными и фактическими параметрами.