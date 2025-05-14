Компания Google проводит ограниченное тестирование новой кнопки с искусственным интеллектом вместо привычной "Мне повезет"

Google проводит эксперимент с изменением главной страницы своего поисковика. Вместо знаменитой кнопки "Мне повезет", появившейся еще в 1998 году, некоторые пользователи видят новую опцию под названием "AI Mode" (режим ИИ).

Исторически кнопка "Мне повезет" позволяла сразу переходить на первую страницу результатов поиска, минуя выдачу. В 2012 году ее функционал изменили - при наведении курсора появлялись дополнительные варианты вроде "Я чувствую авантюризм", которые перенаправляли на различные сервисы Google.

Сейчас компания тестирует совершенно новый подход. В рамках ограниченного эксперимента для некоторых американских пользователей, участвующих в программе Google Labs, вместо привычной кнопки появляется "AI Mode". При нажатии она открывает чат с искусственным интеллектом, помогающим в поиске информации.

Интересно, что Google проверяет разные варианты расположения новой кнопки. У одних пользователей она занимает место "Мне повезет", у других появляется рядом с иконками голосового поиска и поиска по картинкам. Некоторые видят анимированную рамку вокруг кнопки.

Представитель Google Эшли Томпсон подтвердила, что тестирование проводится среди ограниченной группы пользователей в США. Это очередной шаг компании по интеграции возможностей искусственного интеллекта в свои основные сервисы, продолжающий тенденцию, заданную Bard и другими ИИ-проектами Google.