Новинка будет доступна в ограниченных регионах, а её дизайн вдохновлён оттенком морской соли

Компания Oppo представила новый портативный аккумулятор под названием Energy Jelly Fast Charging Power Bank ёмкостью 10 000 мА·ч. Устройство будет запущено 15 мая вместе с флагманскими смартфонами серии Reno 14. Оно выполнено в необычном дизайне — корпус окрашен в бирюзовый цвет, напоминающий оттенок морской воды. Аксессуар может крепиться на заднюю панель телефона при помощи магнита, однако зарядка осуществляется через встроенный кабель USB-C.

Максимальная мощность power bank составляет 22.5 Вт. Заявленная ёмкость — 10 000 мА·ч. Для восстановления заряда используется вход 18 Вт, точное время полной зарядки пока не сообщается. Компания подчеркнула, что устройство разрабатывалось с акцентом на компактность и удобство использования, хотя конкретные размеры и вес официально не раскрыты.

Пока нет информации о цене новинки на китайском рынке, но учитывая предыдущие запуски, она должна быть доступной. Вероятность международного выхода невелика, как и у большинства аксессуаров Oppo. Также в это же время состоится презентация более мощного 45-ваттного внешнего аккумулятора Super Flash Charging Power Bank, который ориентирован на быструю зарядку планшетов и других устройств.