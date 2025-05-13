Обновление 9.7 стало первым крупным шагом в улучшении пользовательского интерфейса, после изменений в феврале

Компания Zepp Health выпустила обновление Zepp App до версии 9.7 для владельцев смарт-часов Amazfit. Это обновление стало первым серьёзным апгрейдом с февраля 2025 года, когда появилась возможность редактировать данные тренировок. Теперь в приложении реализована функция поиска циферблатов — как по ключевым словам, так и через ввод конкретного идентификатора. Также можно скопировать ID нужного циферблата и передать его другому человеку.

Разработчики подчёркивают, что эта идея возникла из предложений сообщества, где давно просили внедрить такой инструмент. В ближайших планах компании — ещё одно важное улучшение, связанное с удалением ненужных приложений. На изображениях, опубликованных на Discord, показаны эскизы интерфейса, в которых предусмотрены двухстраничные настройки и окно подтверждения перед удалением. Однако точная дата выхода этой функции пока не объявлена.

Версия 9.7 уже доступна для загрузки в Apple App Store и Google Play Store. Параллельно компания запустила обновление прошивки для часов Amazfit T-Rex 3, которые поддерживаются в текущих проектах. Таким образом, Zepp продолжает развивать экосистему вокруг своих устройств, делая управление более удобным и открытым для пользователей.