Официальная дата анонса пока не объявлена, но релиз, как ожидается, состоится в мае 2025 года.

Сетевые источники сообщают, что Huawei готовит к запуску новое поколение смартфонов Nova 14. В линейке могут появиться три модели: Nova 14, Nova 14 Pro и долгожданная версия Ultra, которой не было несколько лет. Все устройства будут работать под управлением HarmonyOS 5 — операционной системы, которая также должна использоваться в новых ноутбуках Huawei на ARM-архитектуре.

Nova 14 Ultra может получить особенно мощную камеру, включая новый датчик мультиспектрального типа, а также телемодуль на 12 Мп. Однако последнее не станет прорывом, так как аналогичный телевик уже есть в Nova 13 Pro. Также говорят о версии с внутренним хранилищем на 1 ТБ, что станет заметным шагом вперёд по сравнению с 256 ГБ и 512 ГБ у других флагманов этой серии.

Все модели будут ограничены 12 ГБ оперативной памяти, что указывает на то, что компания не планирует конкурировать с топовыми решениями по объёму RAM. Тем не менее, для большинства пользователей этого должно хватить при работе с современными приложениями и играми.