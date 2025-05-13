В документах Garmin обнаружены упоминания о часах D2 Mach 2

Компания Garmin, похоже, активно готовится к насыщенному второй половине 2025 года. После успешного старта с выпуском моделей Instinct E, Instinct 3 и других устройств, производитель теперь работает над преемником авиационных часов D2 Mach 1.

В официальных документах Garmin появились упоминания о новой модели D2 Mach 2, связанные с программным обеспечением Grade Adjusted Pace. Хотя точные отличия от предыдущего поколения пока неизвестны, эксперты предполагают, что устройство будет основано на платформе Fenix 8 с акцентом на авиационные функции.

Ожидается, что новинка получит AMOLED-дисплей, датчик сердечного ритма Elevate Gen 5 и поддержку голосового помощника. Появление часов в служебных документах компании свидетельствует о скором официальном анонсе, хотя точная дата выхода пока не раскрывается.