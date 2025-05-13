Пользователи предпочитают более толстые телефоны с большими батареями

Несмотря на тренд производителей на выпуск ультратонких смартфонов, последние опросы свидетельствуют о противоположных предпочтениях пользователей. Исследования, проведенные Android Authority среди своей аудитории, показали, что лишь 10-18% респондентов готовы мириться с компромиссами ради тонких устройств.

Согласно результатам, около половины участников предпочитают более толстые корпуса с увеличенными аккумуляторами и расширенной функциональностью. Остальные удовлетворены текущими параметрами смартфонов. Эти данные особенно актуальны в свете ожидаемого выхода Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм и iPhone 17 Air (5,5 мм), которые, по слухам, будут иметь урезанные характеристики.

Интересно, что в сегменте складных устройств тенденция к уменьшению толщины выглядит более оправданной. Например, Oppo Find N5 толщиной 8,93 мм в сложенном состоянии сохраняет емкую батарею на 5600 мАч. В то время как Galaxy Z Fold 7 при аналогичных габаритах, вероятно, сохранит аккумулятор на 4400 мАч.

Эти результаты ставят под вопрос целесообразность погони производителей за рекордной тонкостью в ущерб автономности и функционалу. Потребители, судя по всему, ценят практичность больше, чем минималистичный дизайн.