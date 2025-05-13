Тесты в Geekbench раскрыли характеристики складного смартфона Samsung

Ожидаемый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip FE впервые появился в базе тестов Geekbench, подтвердив использование процессора Exynos 2400. Результаты тестирования показали 1930 баллов в однопоточном и 6276 баллов в многопоточном режиме, что соответствует обычной версии чипсета, а не урезанному варианту Exynos 2400e.

Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и, вероятно, унаследует многие компоненты от Galaxy Z Flip 6, включая 6,7-дюймовый основной экран и 3,4-дюймовый внешний дисплей. Как типично для линейки Fan Edition, производитель пошел на некоторые компромиссы в характеристиках для снижения стоимости.

Этот релиз может повлиять на другой ожидаемый смартфон — Galaxy S25 FE. Ранее сообщалось о возможном использовании процессора MediaTek Dimensity 9400, но теперь шансы на это уменьшились, так как доступные чипы Exynos 2400e, вероятно, будут направлены на производство складной модели.

Появление Galaxy Z Flip FE знаменует выход Samsung на новый сегмент рынка — бюджетные складные смартфоны. Окончательные характеристики и дата выхода станут известны в ближайшие недели.