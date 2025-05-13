Мобильная RPG по аниме Kaiju No. 8 выйдет в августе

Ожидаемая RPG по мотивам популярного аниме "Kaiju No. 8" преодолела отметку в 100 тысяч предварительных регистраций. Этот показатель был достигнут после выхода второго официального трейлера игры, который продемонстрировал ключевые особенности геймплея.

Проект представляет собой пошаговую ролевую игру с поддержкой кроссплатформенной игры между iOS, Android и PC через Steam. Разработчики сохранили оригинальный актерский состав - Масая Фукуниши и Асами Сето вновь озвучили своих персонажей Кафку Хибино и Мину Асиро.

Игроков ждут кинематографичные сражения с кайдзю, оригинальный сюжет и анимированные кат-сцены в стиле аниме. Релиз запланирован на 31 августа 2025 года, что совпадает с показом второго сезона аниме-сериала.

Участники предварительной регистрации получат бонусные внутриигровые кредиты. Проект будет локализован на шесть языков, включая английский, французский и японский, что подчеркивает его ориентацию на международную аудиторию.