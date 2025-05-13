Новый планшет iQoo составит конкуренцию Lenovo Legion Y700

Компания iQoo присоединяется к тренду компактных игровых планшетов, работая над новой моделью с диагональю около 8 дюймов. Согласно последним утечкам, устройство получит 8,3-дюймовый LCD-экран, что сделает его прямым конкурентом недавно представленного Lenovo Legion Y700 4th Gen и iPad Mini от Apple.

Ожидается, что новинка выйдет во второй половине года, вероятно, в третьем квартале. Хотя точные характеристики пока не раскрыты, аналитики предполагают использование флагманского процессора — Snapdragon 8 Elite или MediaTek Dimensity 9400. Это обеспечит устройству достаточную мощность для современных мобильных игр.

Рынок компактных игровых планшетов активно развивается. После успеха моделей от Lenovo и Redmi, появление устройства от iQoo может предложить геймерам новый интересный вариант с оптимальным сочетанием размера и производительности. Подробности о новинке станут известны ближе к официальному анонсу.