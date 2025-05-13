Игроки смогут попробовать Blades of Fire до официального выхода

Разработчики из MercurySteam и издатель 505 Games анонсировали демо-версию фэнтезийного экшена Blades of Fire. Пробная версия игры появится на PS5, Xbox Series X/S и PC в ближайшие дни, хотя точная дата пока не называется.

Это решение стало ответом на многочисленные просьбы игроков, желающих ознакомиться с проектом перед полноценным релизом 22 мая. Blades of Fire делает ставку на глубокую систему боя, где успех зависит от мастерства владения оружием, а не от прокачки характеристик.

Игра, представленная лишь несколько месяцев назад, уже успела привлечь внимание на GDC 2025. Демо-версия позволит игрокам оценить уникальный геймплей, где каждая битва требует точного понимания механик и особенностей разных типов оружия.

Ожидается, что пробная версия выйдет за несколько дней до официального релиза, чтобы подогреть интерес к проекту. Поклонники жанра получат возможность заранее оценить, оправдает ли игра возложенные на нее ожидания.