Компания Maxsun подтвердила разработку RTX 5050 с 8 ГБ памяти и Arc B580 с 24 ГБ

Китайский производитель компьютерных компонентов Maxsun подал заявки в Евразийскую экономическую комиссию на несколько новых графических ускорителей. Среди них значится ранее не анонсированная модель GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти, а также мощная видеокарта Arc B580 с необычным для этого сегмента объемом памяти в 24 ГБ.

Документы подтверждают, что RTX 5050 будет выпускаться в различных модификациях, включая версии iCraft, Transformer и Terminator. Хотя точный тип памяти пока не указан, ожидается, что карта получит 128-битную шину. Параллельно в списке зарегистрированных продуктов фигурирует ускоритель Arc B580 iCraft 24G OC, что подтверждает слухи о существовании такой модели, несмотря на предыдущие опровержения от других производителей.

По данным инсайдеров, RTX 5050 будет оснащена чипом GB207 с 2560 ядрами CUDA и TDP 130 Вт. В то же время более производительные модели серии RTX 50, включая RTX 5060 и RTX 5080, вероятно, будут представлены NVIDIA на предстоящей выставке Computex.



