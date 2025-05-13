Компания Apple готовится обосновать рост стоимости iPhone 17 новым дизайном и функциями

Компания Apple рассматривает возможность повышения цен на предстоящую линейку iPhone 17. Основной причиной этого шага называют 20-процентные пошлины на китайские товары, введенные еще администрацией Трампа. Однако в маркетинговых материалах компания планирует сделать акцент на новых функциях и изменениях дизайна, а не на внешнеэкономических факторах.

Согласно данным The Wall Street Journal, в линейке ожидаются заметные изменения. В частности, iPhone 17 Pro и Pro Max получат обновленный дизайн, а в ассортименте появится ультратонкая модель iPhone 17 Air. Все устройства, вероятно, перейдут на новые чипы A19 и A19 Pro, производимые по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC.

Среди возможных улучшений называют систему охлаждения с тепловыми трубками в старших моделях и увеличение объема оперативной памяти до 12 ГБ. Однако окончательное решение о повышении цен пока не подтверждено, и детали могут измениться перед официальным анонсом.

Этот потенциальный шаг Apple отражает сложности, с которыми сталкиваются технологические компании в условиях глобальных торговых ограничений. В то же время производителю предстоит убедить потребителей, что новые iPhone стоят своих денег, несмотря на рост цен.