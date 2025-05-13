Предстоящее обновление iOS 19 принесет пользователям полезную функцию, которая усилит интеграцию устройств Apple. Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, система получит возможность синхронизировать данные публичных Wi-Fi сетей между всеми гаджетами в экосистеме.
Сейчас при подключении к защищенным сетям в отелях, спортзалах или офисах пользователям приходится вводить данные на каждом устройстве отдельно. Новая функция позволит один раз авторизоваться на iPhone, после чего доступ автоматически откроется на iPad, Mac и других устройствах, связанных с Apple ID.
Хотя это изменение кажется незначительным, оно существенно упростит повседневное использование техники Apple. Пользователи смогут переключаться между устройствами без повторного ввода паролей и заполнения форм авторизации.
Этот шаг демонстрирует стратегию Apple по усилению экосистемы за счет удобных, практичных улучшений. Наряду с ожидаемыми визуальными изменениями, такими как круглые иконки приложений и эффекты прозрачности, iOS 19 обещает стать масштабным обновлением, которое улучшит взаимодействие между устройствами компании.
Функция синхронизации Wi-Fi станет очередным шагом к созданию бесшовной среды, где все гаджеты Apple работают как единая система. По предварительным данным, релиз iOS 19 состоится осенью 2025 года вместе с новыми моделями iPhone.