Новая функция в iOS 19 упростит подключение к публичным Wi-Fi сетям на всех устройствах экосистемы

Предстоящее обновление iOS 19 принесет пользователям полезную функцию, которая усилит интеграцию устройств Apple. Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, система получит возможность синхронизировать данные публичных Wi-Fi сетей между всеми гаджетами в экосистеме.

Сейчас при подключении к защищенным сетям в отелях, спортзалах или офисах пользователям приходится вводить данные на каждом устройстве отдельно. Новая функция позволит один раз авторизоваться на iPhone, после чего доступ автоматически откроется на iPad, Mac и других устройствах, связанных с Apple ID.

Хотя это изменение кажется незначительным, оно существенно упростит повседневное использование техники Apple. Пользователи смогут переключаться между устройствами без повторного ввода паролей и заполнения форм авторизации.

Этот шаг демонстрирует стратегию Apple по усилению экосистемы за счет удобных, практичных улучшений. Наряду с ожидаемыми визуальными изменениями, такими как круглые иконки приложений и эффекты прозрачности, iOS 19 обещает стать масштабным обновлением, которое улучшит взаимодействие между устройствами компании.

Функция синхронизации Wi-Fi станет очередным шагом к созданию бесшовной среды, где все гаджеты Apple работают как единая система. По предварительным данным, релиз iOS 19 состоится осенью 2025 года вместе с новыми моделями iPhone.