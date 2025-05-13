Неизвестный поставщик отправил Apple образцы деталей для будущего складного смартфона

В преддверии планируемого выпуска складного iPhone в 2026 году один из поставщиков Apple отправил компании образцы компонентов для оценки. Как сообщают источники, пока технологический гигант не приступил к их тщательной проверке, которая предшествует запуску производства.

Складной iPhone, который ожидают во второй половине 2026 года, потребует согласованной работы сотен сложных деталей. Ранее в феврале Apple уже отбирала поставщиков для различных компонентов, среди которых фигурировала Samsung как потенциальный производитель дисплеев.

Анонимный источник из цепочки поставок сообщил, что его компания надеется получить заказ на производство деталей для нового устройства. Учитывая прогнозируемую высокую стоимость складного iPhone в диапазоне 2000-2500 долларов, объемы производства изначально будут ограниченными. Однако участие в первом поколении устройства даст поставщику преимущество при работе над следующими моделями.

Особый интерес вызывает технология складных дисплеев, которую Samsung, вероятно, впервые применит в Galaxy Z Fold 7, прежде чем адаптировать для Apple. Эксперты отмечают, что до запуска складного iPhone еще более двух лет, и компания из Купертино продолжает тщательную подготовку к этому амбициозному проекту.

После завершения оценки компонентов Apple начнет процесс NPI (New Product Introduction), который ознаменует переход к финальной стадии разработки. Пока же технологическое сообщество с нетерпением ждет первых официальных подробностей о новом форм-факторе от Apple.