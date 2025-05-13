Китайский производитель Maxsun подал документы на выпуск видеокарт RTX 5050 в линейке iCraft

Китайский производитель компьютерных комплектующих Maxsun подал документы в Евразийскую экономическую комиссию, подтверждающие планы по выпуску видеокарт GeForce RTX 5050. Регистрация охватывает несколько модификаций, преимущественно в рамках линейки iCraft.

Информация стала доступна благодаря обнаруженным данным, которые были опубликованы 12 мая. В документах фигурируют различные модели, включая возможные варианты Terminator (с маркировкой TR) и Transformer (с обозначением TF). Примечательно, что в списке присутствуют не только новые разработки, но и продукты предыдущих поколений, начиная с серии GTX 1000.

Ранее, в середине февраля, компания ZOTAC также случайно подтвердила существование RTX 5050, однако подробные характеристики карты до сих пор остаются неизвестными. Утечка данных двухмесячной давности содержала лишь частичную информацию о спецификациях.