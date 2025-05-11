В SWTOR появятся динамические события, новые сюжетные линии и сезон PvP.

Разработчики Star Wars The Old Republic анонсировали масштабное обновление 7.7 под названием Dynamic Worlds, выход которого запланирован на конец мая — начало июня. Сейчас нововведения уже доступны на тестовом сервере, где игроки могут оценить изменения до официального релиза.

Основной фишкой обновления станут динамические события на семи ключевых планетах вселенной, включая Корусант и Илум. Сюжетная линия Legacy of the Sith получит продолжение в двух новых главах, где предстоит раскрыть тайны голокрона Дарт Нул и планов Дарт Малгуса.

Для удобства навигации по богатой истории игры введен новый интерфейс Eras Window, который визуально разделяет контент по эпохам. Графика также подверглась доработкам — улучшены текстуры, освещение и варианты кастомизации для семи рас, включая Чиссов и Тви'леков.

Геймплейные изменения затронут баланс классов, систему талантов и навигацию по карте. Опытные игроки получат доступ к обновленной версии сложного рейда Relentless Replication, а любители PvP — к новому сезону. Традиционное мероприятие Nar Shaddaa Nightlife также вернется в игру.

Разработчики из Broadsword подчеркивают, что обновление направлено как на удовлетворение запросов ветеранов, так и на привлечение новой аудитории. Тестировать Dynamic Worlds можно уже сейчас через Steam-версию тестового сервера.