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ddr22
Casio и Hender Scheme готовят новую коллаборацию часов G-Shock
Очередная совместная модель G-Shock DW-5900 от Casio и Hender Scheme выйдет в мае

Японский модный бренд Hender Scheme в четвертый раз объединяет усилия с Casio для создания эксклюзивной версии культовых часов G-Shock. На этот раз за основу взята ретро-модель DW-5900, выпускавшаяся в 90-х годах и получившая прозвище "Трехглазый" за характерное расположение цифровых дисплеев.  

Хотя официального анонса пока не было, японские инсайдеры утверждают, что релиз запланирован на май. Коллаборация сохранит узнаваемый стиль предыдущих совместных проектов — бежевый корпус и кожаный ремешок, который со временем приобретает уникальную патину.  

Это будет уже четвертая совместная работа брендов. В 2017 году они представили модель DW-5600 с растительно-дубленым кожаным ремешком, в 2020 — DW-5750 в мягких бежевых тонах, а в 2023 — черную DW-6900 с ремешком из упряжной кожи.  

Предыдущие коллаборации продавались исключительно в Японии ограниченным тиражом, часто раскупаясь в течение нескольких дней. Пока неизвестно, будет ли новая DW-5900 доступна на международном рынке или только в японских бутиках.  

Поклонникам необычных версий G-Shock стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах Hender Scheme и G-Shock Japan. Ожидается, что в ближайшие дни появятся официальные изображения и точная дата релиза.

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#casio
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