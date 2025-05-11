Рэнди Питчфорд не исключил повышение стоимости Borderlands 4 до 80 долларов

На мероприятии PAX East глава Gearbox Рэнди Питчфорд затронул тему возможной цены на Borderlands 4, оставив открытой возможность установки стоимости в 80 долларов. Хотя окончательное решение остается за издателем 2K Games, Питчфорд признал, что текущие экономические тенденции в игровой индустрии могут повлиять на ценник.

Руководитель студии пояснил, что бюджет разработки новой части вдвое превысил затраты на предыдущие игры серии. При этом Nintendo и Microsoft уже перешли на ценовую политику в 80 долларов для своих флагманских проектов. Однако аналитики, включая Джейсона Шрайера из Bloomberg, предупреждают о рисках такого подхода, учитывая обилие качественных игр по более доступным ценам.

Borderlands 4 обещает стать самым масштабным проектом франшизы с обширными открытыми локациями и глубокой системой прокачки. Игра, разработка которой ведется с 2019 года, даже вышла на финальную стадию раньше запланированного срока.

Окончательная цена станет известна при открытии предзаказов. Игрокам предстоит решить, готовы ли они поддержать новую ценовую политику издателей за обещанный уровень качества и содержания. Решение 2K Games может задать тренд для других сторонних AAA-проектов.