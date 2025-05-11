В новом бета-обновлении Steam Deck появилась полезная функция для продления жизни аккумулятора

Valve выпустила бета-обновление для Steam Deck, добавив долгожданную функцию ограничения заряда батареи. Теперь владельцы портативной консоли могут установить максимальный уровень заряда, что помогает замедлить деградацию аккумулятора при постоянном подключении к сети.

Новая опция доступна в меню "Питание" в настройках устройства. Разработчики рекомендуют использовать эту функцию, особенно если Steam Deck часто остается подключенным к док-станции или зарядному устройству. Аналогичная технология уже применяется в конкурирующих устройствах, таких как Lenovo Legion Go.

Обновление также включает перераспределение некоторых настроек. Теперь параметры "Показывать процент заряда", "Затемнение экрана" и "Таймаут приостановки" перенесены в меню "Питание". Кроме того, исправлены ошибки, связанные с вставкой текста с экранной клавиатуры и работой гироскопа в контроллере DualSense Edge.

Функция ограничения заряда батареи особенно актуальна для портативных устройств, которые часто используются в стационарном режиме. Valve продолжает совершенствовать Steam Deck, добавляя полезные функции для улучшения пользовательского опыта.