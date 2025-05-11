Новый ноутбук Huawei MateBook Pro полностью отказался от компонентов Intel и Microsoft

Китайская компания Huawei совершила смелый шаг, представив ноутбук MateBook Pro, который полностью построен на собственных технологиях. Устройство работает на процессоре Kirin X90 и операционной системе HarmonyOS 5, что делает его независимым от западных поставщиков.

Дизайн новинки напоминает прошлогоднюю модель MateBook X Pro, но с заметными изменениями. Клавиатура лишилась традиционной кнопки Windows — вместо нее появилась клавиша с логотипом HarmonyOS. Справа размещена отдельная кнопка для вызова AI-ассистента, функционально схожего с Microsoft Copilot+.

Согласно данным инсайдеров, процессор Kirin X90 использует необычную 4+4+2 конфигурацию ядер, где все десять ядер являются производительными и поддерживают многопоточность. Это обеспечивает 20 виртуальных потоков обработки данных.

Однако остается открытым вопрос о реальной производительности Kirin X90 и совместимости HarmonyOS 5 с профессиональным ПО. Компания пока не раскрыла цену и точную дату выхода устройства, оставив технологическое сообщество в ожидании дополнительной информации.