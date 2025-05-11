Новые циферблаты и улучшения появились в тестовой прошивке Garmin Lily 2

Компания Garmin начала распространение тестовой версии прошивки 5.01 для умных часов Lily 2 Active. Это третье бета-обновление для модели, представленной в октябре 2024 года. Основные нововведения включают два дополнительных циферблата и изменения в отображении метеоданных.

Теперь при частичном отсутствии информации о погоде часы показывают неполные данные вместо сообщения "ожидание данных". В разделе "О устройстве" появился серийный номер гаджета. Обновление также затрагивает работу Bluetooth и включает новые версии Sensor Hub (34.10) и Text Translations (5.01).

На данный момент пользователи не сообщают о новых ошибках в этой версии прошивки. Обновление автоматически распространяется среди участников бета-тестирования через приложение Garmin Connect Mobile. Присоединиться к программе тестирования можно через аккаунт Garmin Connect.

Умные часы Garmin Lily 2 Active в настоящее время доступны на Amazon за 249.99 долларов. Компания продолжает совершенствовать функциональность устройства, реагируя на отзывы тестировщиков. Ожидается, что стабильная версия обновления выйдет в ближайшие недели после завершения тестового периода.