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ddr22
Lenovo представила аксессуары Legion Game Controller G9 для превращения планшета в игровую консоль
Новый планшет Lenovo Legion Tab Gen 4 получил игровые контроллеры с эффектом Холла и способен конкурировать с Ayn Odin 2.

Компания Lenovo анонсировала четвертое поколение компактного игрового планшета Legion Y700, оснащенного дисплеем с частотой 165 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite. Вместе с устройством представлены аксессуары, позволяющие трансформировать планшет в портативную игровую систему.  

Два варианта игровых контроллеров - Legion Game Controller G9 и G9 Pro - оснащены джойстиками и триггерами на эффекте Холла, обеспечивающими высокую точность ввода. Модель Pro отличается улучшенной тактильной отдачей и оптическими переключателями кнопок ABXY. Оба аксессуара имеют программируемую RGB-подсветку и четыре дополнительные кнопки на тыльной стороне.  

Планшет с контроллерами образует полноценную игровую систему, способную конкурировать со специализированными устройствами. Однако пока неизвестно, будут ли аксессуары доступны на глобальном рынке вместе с планшетом, выход которого за пределы Китая ожидается в этом году.  

Эксперты отмечают, что Lenovo продолжает развивать концепцию гибридных устройств, сочетающих мобильность планшетов и функциональность игровых консолей. Новое поколение обещает стать серьезным конкурентом для таких устройств, как Ayn Odin 2, благодаря мощному железу и продуманным аксессуарам.

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#lenovo
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Поедатель Котов
20:41
Посмотрим когда он вернётся. Он испугался нас.
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Ненавижу чмыря Шешу
20:40
а он мутант,его можно
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Поедатель Котов
20:39
Мы не едим котов на Земле чтобы не пугать людей.
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Ненавижу чмыря Шешу
20:39
Жаль,жаль)
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Ненавижу чмыря Шешу
20:38
наверное.ты Китю будешь харчить ??
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Поедатель Котов
20:38
Кота надо есть свежим, пока он сочный. Жарка портит котов.
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
MrPegge
20:37
Краснополь всегда таким был. Но в МО берут кого ни поподя, даже оленеводов, и они открывают для себя удивительные вещи.
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Ненавижу чмыря Шешу
20:37
да.Кот Гриль подписал.Это был домашний -первый.веточка его звали.Сок он так же выжал.там кроме костей ничего не осталось
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Поедатель Котов
20:36
Какой ужас. Варварство. Лучше бы выжал из него кошачий сок.
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Ненавижу чмыря Шешу
20:36
А вот шеша на Земле всех сожрал.кости выкладывал на фотке
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