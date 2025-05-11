Новый планшет Lenovo Legion Tab Gen 4 получил игровые контроллеры с эффектом Холла и способен конкурировать с Ayn Odin 2.

Компания Lenovo анонсировала четвертое поколение компактного игрового планшета Legion Y700, оснащенного дисплеем с частотой 165 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite. Вместе с устройством представлены аксессуары, позволяющие трансформировать планшет в портативную игровую систему.

Два варианта игровых контроллеров - Legion Game Controller G9 и G9 Pro - оснащены джойстиками и триггерами на эффекте Холла, обеспечивающими высокую точность ввода. Модель Pro отличается улучшенной тактильной отдачей и оптическими переключателями кнопок ABXY. Оба аксессуара имеют программируемую RGB-подсветку и четыре дополнительные кнопки на тыльной стороне.

Планшет с контроллерами образует полноценную игровую систему, способную конкурировать со специализированными устройствами. Однако пока неизвестно, будут ли аксессуары доступны на глобальном рынке вместе с планшетом, выход которого за пределы Китая ожидается в этом году.

Эксперты отмечают, что Lenovo продолжает развивать концепцию гибридных устройств, сочетающих мобильность планшетов и функциональность игровых консолей. Новое поколение обещает стать серьезным конкурентом для таких устройств, как Ayn Odin 2, благодаря мощному железу и продуманным аксессуарам.