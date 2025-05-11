Новый контроллер GameSir Spirit Fox получил передовые технологии по доступной цене

Китайская компания GameSir представила новый бюджетный контроллер Spirit Fox, который может выйти на глобальный рынок под названием T3 Lite. Устройство стало очередной попыткой производителя предложить качественные игровые аксессуары по доступной цене.

Spirit Fox выделяется использованием джойстиков на эффекте Холла, которые отличаются повышенной точностью и долговечностью по сравнению с традиционными аналогами. Контроллер поддерживает частоту опроса 1000 Гц и задержку ввода всего 2 мс, что делает его привлекательным для требовательных игроков.

В отличие от флагманской модели Super Nova, новинка предлагает только проводное подключение, но сохраняет совместимость с широким спектром платформ, включая ПК, Nintendo Switch, Android и iOS. Дополнительные удобства включают два программируемых кнопки на задней панели и двойные вибромоторы для тактильной отдачи.

В Китае контроллер уже поступил в продажу по цене 49,9 юаня (около 7 долларов), что делает его одним из самых доступных устройств с технологией Hall Effect. Официальных данных о глобальном релизе пока нет, но учитывая предыдущий опыт компании, выход на международные рынки вероятен в ближайшие месяцы.



