Китайская компания Xgimi запустила предзаказы на новый флагманский проектор RS 20 Ultra Max, который позиционируется как решение для домашнего кинотеатра и гейминга. Устройство использует трехлазерную технологию и поддерживает разрешение 4K с яркостью до 4500 люмен по стандарту CVIA.
Производитель заявляет о минимальной задержке ввода всего 1 мс, что делает проектор сопоставимым с игровыми мониторами. Поддержка технологий ALLM и VRR обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах. Встроенная оптика X Master Lens позволяет регулировать изображение с помощью оптического зума и сдвига объектива.
Аудиосистема Harman Kardon создает эффект объемного звучания. Проектор оснащен интегрированной подставкой для регулировки угла наклона. Базовая гарантия составляет 2 года, но для первых покупателей действует расширенная 5-летняя программа.
Стартовая цена RS 20 Ultra Max в Китае — 13 399 юаней (около 1850 долларов). Вместе с флагманом представлены более доступные модели RS 20 Pro Max и RS 20 Plus. Пока неясно, будет ли новинка доступна на других рынках, где Xgimi уже продает проекторы серии Horizon.