В Китае начались предзаказы игрового лазерного проектора Xgimi RS 20 Ultra Max

Китайская компания Xgimi запустила предзаказы на новый флагманский проектор RS 20 Ultra Max, который позиционируется как решение для домашнего кинотеатра и гейминга. Устройство использует трехлазерную технологию и поддерживает разрешение 4K с яркостью до 4500 люмен по стандарту CVIA.

Производитель заявляет о минимальной задержке ввода всего 1 мс, что делает проектор сопоставимым с игровыми мониторами. Поддержка технологий ALLM и VRR обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах. Встроенная оптика X Master Lens позволяет регулировать изображение с помощью оптического зума и сдвига объектива.

Аудиосистема Harman Kardon создает эффект объемного звучания. Проектор оснащен интегрированной подставкой для регулировки угла наклона. Базовая гарантия составляет 2 года, но для первых покупателей действует расширенная 5-летняя программа.

Стартовая цена RS 20 Ultra Max в Китае — 13 399 юаней (около 1850 долларов). Вместе с флагманом представлены более доступные модели RS 20 Pro Max и RS 20 Plus. Пока неясно, будет ли новинка доступна на других рынках, где Xgimi уже продает проекторы серии Horizon.