Складные OLED-мониторы Uperfect поступят в продажу в 2026 году по цене от 2000 долларов

Китайский производитель портативных мониторов Uperfect объявил о разработке концептуального складного OLED-дисплея под названием Omega. Новинка должна появиться на рынке не раньше 2026 года и станет первым подобным устройством в линейке компании.

Монитор будет выпускаться в двух вариантах: 22-дюймовая модель с разрешением 2800×1600 пикселей и 17,3-дюймовая версия с разрешением 2560×1920 пикселей. В сложенном состоянии их размеры составят 16 и 12,5 дюймов соответственно. Обе модификации получат гибкие OLED-экраны толщиной всего 7 мм с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит.

Производитель оснастит устройства встроенными динамиками, фильтром синего света, магнитной подставкой для работы в портретном и ландшафтном режимах, а также набором разъемов, включая два USB-C и Mini HDMI. Мониторы смогут работать с компьютерами, смартфонами, игровыми консолями и другими устройствами.

Ориентировочная цена составит 1999 долларов за 17,3-дюймовую модель и 2499 долларов за 22-дюймовую версию. Это значительно дороже текущих предложений компании, таких как 23,8-дюймовый двухэкранный монитор Delta Mega за 665 долларов.







