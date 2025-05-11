Партнерские версии Radeon RX 9060 XT оказались дороже ожиданий на Amazon

Накануне официального анонса видеокарт Radeon RX 9060 XT, запланированного на 21 мая, в онлайн-магазине Amazon неожиданно появились списки партнерских моделей от XFX. Публикация включала не только технические характеристики, но и цены, которые вызвали вопросы у потенциальных покупателей.

Согласно данным Amazon, обнаруженным ресурсом Videocardz, модель XFX Swift RX 9060XT OC Gaming Edition с 8 ГБ видеопамяти оценивается в 450 долларов, а вариант с 16 ГБ — в 520 долларов. Эти цены оказались выше, чем у прямого конкурента — GeForce RTX 5060 Ti, чьи аналогичные модели стоят 379 и 429 долларов соответственно.

Особое недоумение вызывает небольшая разница в цене между RX 9060 XT и более мощной RX 9070, чья рекомендованная стоимость составляет 549 долларов. При этом младшая модель обладает вдвое меньшим количеством вычислительных блоков и ограниченной шиной памяти PCIe 5.0 x8 вместо полноценной PCIe 5.0 x16.

Хотя полные описания карт вскоре исчезли с Amazon, информация о ценах и возможности предзаказа оставалась доступной. Аналитики отмечают, что заявленная стоимость значительно превышает первоначальные ожидания рынка, предполагавшего ценовой диапазон 329-379 долларов.

Производитель XFX на своем сайте указывает, что модели серии Swift оснащаются трехвентиляторной системой охлаждения и будут доступны в черном и белом цветах. Однако окончательные характеристики и цены станут известны только после официального анонса AMD.

Сложившаяся ситуация вызывает вопросы о ценовой политике AMD в бюджетном сегменте, особенно на фоне активной конкуренции с NVIDIA. Потребителям теперь предстоит решить, оправдана ли такая разница в цене между моделями разных производителей и внутри линейки Radeon.