Тим Суини из Epic Games согласился с критикой в адрес клиента Epic Games Store

Основатель Epic Games Тим Суини в недавнем интервью неожиданно признал проблемы, связанные с работой фирменного лаунчера компании. Во время четырехчасовой беседы с ведущим Лексом Фридманом руководитель игрового гиганта откровенно ответил на частую критику в адрес Epic Games Launcher, который многие пользователи сравнивают не в его пользу с клиентом Steam от Valve.

Суини пояснил, что текущее состояние лаунчера действительно оставляет желать лучшего, но напомнил, что Steam развивается уже пятнадцать лет силами большой команды высококлассных программистов. В то время как Epic Games приходилось делать сложный выбор между коммерческими функциями, необходимыми партнерам, и удобством для конечных пользователей.

По словам главы компании, в Epic осознают эти проблемы и уже неоднократно проводили масштабные доработки системы. Однако он отметил, что впечатления от работы лаунчера могут сильно различаться в зависимости от местоположения пользователя и размера его игровой коллекции.

Суини также вспомнил, что на ранних этапах Steam тоже не отличался удобством и стабильностью работы. В Epic Games надеются со временем довести свой лаунчер до уровня конкурента, но для этого потребуется время и дополнительные усилия команды разработчиков.

Это откровенное признание проблем со стороны топ-менеджера крупной игровой компании выглядит необычно на фоне привычной корпоративной риторики. Возможно, оно свидетельствует о готовности Epic Games серьезно заняться улучшением пользовательского опыта в своем магазине.