Компания Intel больше не будет развивать технологию Deep Link для своих систем

В сообществе пользователей Intel появилась важная новость — технология Deep Link, представленная вместе с видеокартами Arc Alchemist в 2022 году, больше не будет получать обновлений. Информация об этом поступила не через официальный пресс-релиз, а из ответа сотрудника компании на платформе GitHub.

Технология Deep Link была разработана для оптимизации совместной работы процессоров Intel и дискретных графических ускорителей того же производителя. Она включала несколько полезных функций, таких как Dynamic Power Share, Hyper Encode и Stream Assist, которые распределяли ресурсы между CPU и GPU для повышения производительности в играх, творческих задачах и стриминге.

Поводом для объявления о прекращении поддержки стал запрос пользователя SapphireDrew, который столкнулся с проблемами при активации Deep Link в программе OBS Studio. После месяца ожидания сотрудник Intel под ником Zack-Intel сообщил, что технология больше не находится в активной разработке и не будет получать обновлений, хотя продолжит работать в текущем состоянии.

Это решение может разочаровать владельцев систем на базе процессоров Intel 11-го поколения и новее, которые приобретали видеокарты Arc Alchemist именно ради преимуществ Deep Link. Особенно учитывая, что технология рекламировалась как важное конкурентное преимущество.

Отсутствие официального анонса со стороны Intel и скрытый характер прекращения поддержки вызывают вопросы у пользователей. Технология продолжит работать, но возможные проблемы и несовместимости с новым ПО теперь вряд ли будут исправляться.



