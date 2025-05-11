В Китае начали продавать мобильные APU AMD Strix Halo в виде отдельных компонентов по цене от 550 долларов

На китайских торговых площадках неожиданно появились в продаже мобильные процессоры AMD Ryzen AI MAX+ серии Strix Halo. Эти чипы, которые обычно встраиваются в готовые устройства, теперь предлагаются отдельно в виде BGA-комплектов.

Цены на процессоры варьируются от 3998 до 4449 юаней (примерно 550-650 долларов), что существенно дороже их стоимости в составе готовых систем. Например, мини-ПК ACEMAGIC F3A с таким процессором и комплектацией 32 ГБ ОЗУ/1 ТБ SSD продается всего за 800 долларов.

Эксперты отмечают необычность такой ситуации, поскольку BGA-чипы предназначены для непосредственной пайки на плату при производстве устройств. Их появление в рознице может быть связано либо с утечками с производственных линий, либо с деятельностью сторонних интеграторов.

Покупателям, решившим приобрести такие процессоры, потребуются специальные материнские платы и навыки пайки для создания рабочей системы. Однако это открывает возможности для экспериментов, включая экстремальный разгон.

В настоящее время APU Strix Halo используются преимущественно в портативных игровых устройствах и мини-ПК. Их появление в свободной продаже может стимулировать создание нестандартных решений и кастомных сборок, хотя текущая цена выглядит завышенной по сравнению с готовыми системами на базе этих чипов.