Новые серверные процессоры AMD EPYC Venice на архитектуре Zen 6 обещают рекордные характеристики

В сети появились первые подробности о будущих серверных процессорах AMD шестого поколения под кодовым названием Venice. Эти чипы, созданные по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, будут использовать две архитектуры — Zen 6 и Zen 6C.

Согласно данным из китайских форумов Baidu, процессоры получат до 8 кристаллов CCD, каждый из которых содержит 12 ядер Zen 6. Это обеспечит топовым моделям 96 ядер и 192 потока, а также впечатляющие 128 МБ кэш-памяти L3 на каждый CCD. Для сравнения, текущее поколение Turin на Zen 5 предлагает аналогичное количество ядер, но с меньшим объемом кэша.

Особый интерес представляет версия Zen 6C, ориентированная на максимальную плотность ядер. Такие процессоры смогут предложить до 256 ядер и 512 потоков, что вдвое превышает показатели стандартных моделей. Платформа будет поддерживать 12- и 16-канальную память, а теплопакет составит от 350 до 600 Вт в зависимости от конфигурации.

Ожидается, что новые процессоры значительно увеличат производительность в задачах, чувствительных к объему кэш-памяти и количеству ядер. Однако официальные характеристики и дата выхода пока не объявлены. Аналитики предполагают, что представление Venice может состояться во второй половине 2025 года.