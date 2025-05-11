Новая версия технологии PSSR для PlayStation 5 Pro обеспечит поддержку 8K и 4K с высокой частотой кадров

В игровом сообществе активно обсуждаются новые данные о системе масштабирования изображения PSSR, которая будет использоваться в PlayStation 5 Pro. По информации из проверенных источников, Sony работает над усовершенствованной версией этой технологии, хотя официально она может быть представлена под другим названием.

Основные улучшения коснутся качества картинки и поддерживаемых разрешений. Новая система позволит добиться более четкого изображения при масштабировании из низких исходных разрешений, в отличие от текущей версии PSSR, требующей минимального разрешения 864p. Особое внимание разработчики уделяют реализации режимов 4K@120 FPS и 8K@60FPS, которые станут более стабильными и доступными для большего количества игр.

Помимо этого, обновленная технология предложит поддержку дополнительных разрешений, включая 1440p и 1080p с фиксированной частотой 120 кадров в секунду. Для проектов, не использующих PSSR, будет доступна альтернативная система улучшения изображения под названием MFSR, которая должна стать заменой традиционному TAA-сглаживанию.

Эксперты отмечают, что ожидаемый прогресс в качестве масштабирования можно сравнить с переходом от AMD FSR 2.0 к версии 3.1. Эти улучшения позволят PlayStation 5 Pro предложить более впечатляющие визуальные возможности, хотя официального подтверждения от Sony пока не поступало.