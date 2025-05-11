Разработчики Overwatch 2 организовали второй в истории Blizzard общепроизводственный профсоюз

В игровой студии Blizzard произошло знаковое событие — коллектив разработчиков Overwatch 2 официально объявил о создании профсоюзной организации. Это второй случай в истории компании после аналогичного шага команды World of Warcraft в июле 2024 года. Новое объединение под названием Overwatch Gamemakers Guild-CWA насчитывает около 200 сотрудников и стало частью профсоюзного движения Communications Workers of America.

Процесс создания профсоюза прошел при посредничестве независимого арбитра, подтвердившего желание большинства работников вступить в организацию. Microsoft, владелец Activision Blizzard, официально признал новое объединение. В отличие от отраслевых профсоюзов, охватывающих отдельные подразделения, этот случай стал примером общепроизводственного объединения, куда вошли сотрудники всех специальностей — от художников до тестировщиков.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся переговоров между другими профсоюзами компании и руководством. Ранее представители CWA обвиняли Microsoft в затягивании процесса согласования условий труда. В начале прошлого месяца 94% членов профсоюза ZeniMax Workers United проголосовали за предоставление своим представителям права объявлять забастовку, хотя решение о ее начале пока не принято.

Сотрудники Blizzard связывают свое решение с недавними массовыми увольнениями, которые стали катализатором профсоюзного движения. Как отметил тест-аналитик Саймон Хендрик, именно внезапные сокращения заставили его задуматься о необходимости коллективной защиты прав. Хотя профсоюзы не могут предотвратить увольнения, они способны обеспечить более справедливые условия для работников в сложных ситуациях.



