Компания Nintendo официально заявила об отсутствии ИИ-генерации в оформлении Mario Kart World

Японский игровой гигант Nintendo решил пресечь распространяющиеся в сети предположения о возможном использовании искусственного интеллекта при создании некоторых элементов оформления новой части Mario Kart. После последнего презентационного ролика Treehouse внимательные зрители обратили внимание на три рекламных билборда, которые, по их мнению, могли быть сгенерированы нейросетями.

Речь шла об изображениях моста, строящегося небоскреба и автомобиля с нестандартными пропорциями окон. В официальном заявлении для Eurogamer представители Nintendo категорически опровергли эти домыслы, подчеркнув, что в разработке игры не применялись технологии искусственного интеллекта для создания графики.

Эксперты отмечают, что представленные в демонстрационной версии элементы оформления могли быть временными или неокончательными. Вероятно, компания продолжает дорабатывать визуальные детали перед релизом Mario Kart World, который состоится 5 июня одновременно с выходом новой консоли Nintendo Switch 2.

В игровой индустрии вопрос использования ИИ-технологий остается дискуссионным. В случае с Nintendo ситуация особенно показательна — компания традиционно уделяет особое внимание ручной работе над графикой и анимацией. Окончательно судить о происхождении спорных изображений можно будет только после выхода финальной версии игры, когда станет ясно, остались ли они в прежнем виде или были заменены.