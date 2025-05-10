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ddr22
Появились первые тестовые результаты нового процессора Nvidia GB10 Grace Blackwell
Предварительные тесты нового процессора Nvidia GB10 Grace Blackwell показывают конкурентоспособную производительность.

Первые тестовые результаты нового процессора Nvidia GB10 Grace Blackwell появились в базе данных Geekbench. Этот чипсет, представленный два месяца назад, уже используется в устройствах Asus и Dell, а также лежит в основе суперкомпьютера Project DIGITS, анонсированного на CES 2025.  

В ходе тестирования выявились некоторые несоответствия. Платформа Geekbench ошибочно идентифицирует GB10 как чипсет с архитектурой ARMv8, хотя он использует более современные ядра Cortex-X725 и Cortex-X925 с поддержкой ARMv9. Показатели производительности пока демонстрируют значительный разброс, что характерно для ранних тестов.  

Отдельного внимания заслуживает тактовая частота ядер Cortex-X925, достигающая 3,9 ГГц. Однако данные о работе ядер Cortex-X725 пока отсутствуют. Предварительные результаты показывают, что одноядерная производительность GB10 сопоставима с топовыми ARM и x86 процессорами, хотя лидерство в этом сегменте сохраняют чипы Apple M4.  

Инсайдеры предполагают, что Nvidia может представить на предстоящей выставке Computex 2025 более доступные версии процессора - N1 и N1X, предназначенные для настольных ПК и ноутбуков. Официальный релиз флагманского GB10 ожидается в этом месяце с ориентировочной ценой около 2999 долларов.

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#nvidia gb10
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