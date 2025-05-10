Предварительные тесты нового процессора Nvidia GB10 Grace Blackwell показывают конкурентоспособную производительность.

Первые тестовые результаты нового процессора Nvidia GB10 Grace Blackwell появились в базе данных Geekbench. Этот чипсет, представленный два месяца назад, уже используется в устройствах Asus и Dell, а также лежит в основе суперкомпьютера Project DIGITS, анонсированного на CES 2025.

В ходе тестирования выявились некоторые несоответствия. Платформа Geekbench ошибочно идентифицирует GB10 как чипсет с архитектурой ARMv8, хотя он использует более современные ядра Cortex-X725 и Cortex-X925 с поддержкой ARMv9. Показатели производительности пока демонстрируют значительный разброс, что характерно для ранних тестов.

Отдельного внимания заслуживает тактовая частота ядер Cortex-X925, достигающая 3,9 ГГц. Однако данные о работе ядер Cortex-X725 пока отсутствуют. Предварительные результаты показывают, что одноядерная производительность GB10 сопоставима с топовыми ARM и x86 процессорами, хотя лидерство в этом сегменте сохраняют чипы Apple M4.

Инсайдеры предполагают, что Nvidia может представить на предстоящей выставке Computex 2025 более доступные версии процессора - N1 и N1X, предназначенные для настольных ПК и ноутбуков. Официальный релиз флагманского GB10 ожидается в этом месяце с ориентировочной ценой около 2999 долларов.