Новые тизеры Sony подтверждают использование технологий Alpha и Walkman в грядущем флагмане Xperia 1 VII.

Компания Sony продолжает раскрывать детали о своем следующем флагманском смартфоне Xperia 1 VII, презентация которого запланирована на 13 мая. В новых тизерах производитель делает акцент на двух ключевых особенностях устройства - технологиях, унаследованных от профессиональных камер Alpha и аудиосистем Walkman.

Хотя буквального использования аппаратных компонентов Alpha в смартфоне не ожидается, Sony подчеркивает преемственность технологий обработки изображений. При этом аналитики отмечают, что изображения в тизерах могут демонстрировать предыдущую модель Xperia 1 VI, а не новинку.

Отдельное внимание уделено аудиовозможностям устройства. Упоминание Walkman в рекламных материалах позволяет предположить сохранение 3.5-мм аудиоразъема. Однако остается неясным, получит ли смартфон выделенный цифро-аналоговый преобразователь или ограничится стандартным решением Qualcomm в составе чипсета Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что Xperia 1 VII продолжит фирменную линейку Sony, сочетающую мультимедийные возможности с профессиональными функциями для фото- и видеосъемки. Официальная презентация должна прояснить все технические детали и особенности нового флагмана.