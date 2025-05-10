Новая камера Leica M11-P Safari Edition сочетает винтажный дизайн с современными технологиями.

Немецкий производитель фототехники Leica расширил линейку дальномерных камер M11-P специальной версией Safari. Новинка выделяется необычным оливково-зеленым цветом корпуса, который охватывает не только искусственную кожу, но и металлические верхнюю и нижнюю панели.

В отличие от стандартных моделей, в этой версии отсутствует узнаваемый красный логотип бренда. Вместо него на корпусе размещена классическая надпись Leica, а отверстие для регулировки дальномера закрыто серебристым винтом. Технические характеристики полностью соответствуют базовой версии M11-P, включая полнокадровую 60-мегапиксельную матрицу с возможностью съемки в 36 или 18 МП.

Камера сохраняет традиционный дальномерный механизм фокусировки, дополненный современными функциями вроде автоматической экспозиции. Производитель предлагает опциональный электронный видоискатель. Встроенная память на 256 ГБ дополняется слотом для SD-карт, а 2,95-дюймовый сенсорный экран защищен сапфировым стеклом.

Особенностью модели стала поддержка зарядки через USB-C и беспроводное подключение по Wi-Fi 5 для передачи снимков и дистанционного управления. Рекомендованная цена новинки составляет 10 495 долларов, что на 655 долларов дороже стандартных версий. Камера уже доступна в фирменных магазинах Leica и у специализированных продавцов фототехники.