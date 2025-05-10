Новая прошивка для умных часов Amazfit T-Rex 3 добавляет функции карт и повышает точность измерения пульса.

Производитель носимых устройств Amazfit выпустил очередное обновление для своей спортивной модели T-Rex 3. Версия прошивки 3.7.5.1 приносит ряд улучшений, особенно полезных для любителей активного отдыха и спорта.

Главные нововведения касаются картографического функционала. Теперь во время тренировок отображается высота горных вершин, а также появилась возможность менять ориентацию карты. Для водных видов активности, таких как фридайвинг и подводная охота, реализован график изменения глубины.

Особое внимание разработчики уделили точности измерений. Алгоритм определения частоты сердечных сокращений был доработан. Пользователи на форумах уже подтвердили улучшения в этом аспекте. Также исправлена ошибка, связанная с виброоповещениями во время тренировок на открытом воздухе.

Обновление привнесло и косметические изменения. На экране всегда включенного дисплея появились индикаторы состояния, а в центре уведомлений теперь отображаются CAPTCHA-сообщения. Оптимизирован режим энергосбережения при паузах в тренировках.

В настоящее время обновление доступно лишь пользователям в США. О сроках глобального распространения прошивки компания пока не сообщает. Для установки обновления необходимо воспользоваться приложением Zepp, выбрав соответствующий пункт в меню устройства.