Компания Casio анонсировала две новые модели цифровых часов AE-1000W с поддержкой 48 временных зон

Японский производитель часов Casio обновил свою линейку цифровых моделей AE-1000W, впервые представленную еще в 2010 году. На международном сайте компании появились две новые версии - AE-1000W-5AV с бежевым ремешком и желтыми акцентами, а также AE-1000W-8AV в сером исполнении с голубыми деталями.

Обе новинки сохраняют узнаваемый дизайн, напоминающий приборную панель самолета. Основной цифровой дисплей отображает время, дату и день недели. В верхней части расположена миниатюрная карта мира, показывающая выбранную временную зону, а справа - аналоговый жидкокристаллический индикатор домашнего времени.

Часы поддерживают 48 мировых временных зон с возможностью быстрого переключения между четырьмя избранными. Среди функциональных возможностей - секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, пять ежедневных будильников и подсветка оранжевого цвета.

Устройства обладают водонепроницаемостью до 100 метров и работают от батареи до 10 лет. Ориентировочная дата выхода - май 2025 года, однако точные сроки появления в продаже и перечень стран, где будут доступны новинки, пока не уточняются. Судя по ценам на предыдущие модели, стоимость новых часов может составить около 30 долларов.