Новая линейка телевизоров Hisense Wallpaper TV отличается минимальной толщиной и высокой частотой обновления.

Китайская компания Hisense вывела на рынок новую серию телевизоров под названием Vidda Wallpaper TV. Главной особенностью моделей стала ультратонкая конструкция толщиной всего 29,9 мм.

Линейка включает четыре диагонали - 65, 75, 85 и 100 дюймов. Все модели используют QD-Mini LED матрицы с разрешением 4K и базовой частотой обновления 165 Гц, которая программно может повышаться до 300 Гц. Производитель заявляет о низком уровне бликов и охвате 95% цветового пространства DCI-P3.

Флагманская 100-дюймовая версия получила улучшенные характеристики - 98% DCI-P3, частоту до 330 Гц и пиковую яркость 4400 нит. Все модели оснащены игровыми функциями, включая VRR, ALLM и поддержку Dolby Vision Gaming.

Среди особенностей - возможность отображения произведений искусства в режиме ожидания, встроенные 90-ваттные динамики с Dolby Atmos и современные варианты подключения, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

На данный момент телевизоры доступны только в Китае по цене от 5499 юаней за 65-дюймовую модель. Информация о выходе на международные рынки пока не поступала. В других регионах Hisense недавно представила серию U8QG Mini LED, которая может стать альтернативой новинке.