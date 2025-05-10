Китайская компания Hisense вывела на рынок новую серию телевизоров под названием Vidda Wallpaper TV. Главной особенностью моделей стала ультратонкая конструкция толщиной всего 29,9 мм.
Линейка включает четыре диагонали - 65, 75, 85 и 100 дюймов. Все модели используют QD-Mini LED матрицы с разрешением 4K и базовой частотой обновления 165 Гц, которая программно может повышаться до 300 Гц. Производитель заявляет о низком уровне бликов и охвате 95% цветового пространства DCI-P3.
Флагманская 100-дюймовая версия получила улучшенные характеристики - 98% DCI-P3, частоту до 330 Гц и пиковую яркость 4400 нит. Все модели оснащены игровыми функциями, включая VRR, ALLM и поддержку Dolby Vision Gaming.
Среди особенностей - возможность отображения произведений искусства в режиме ожидания, встроенные 90-ваттные динамики с Dolby Atmos и современные варианты подключения, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
На данный момент телевизоры доступны только в Китае по цене от 5499 юаней за 65-дюймовую модель. Информация о выходе на международные рынки пока не поступала. В других регионах Hisense недавно представила серию U8QG Mini LED, которая может стать альтернативой новинке.