Облик новых умных часов Samsung Galaxy Watch8 и Classic раскрылся раньше запланированного.

Компания Samsung готовит к выпуску новое поколение умных часов, дизайн которых неожиданно стал достоянием общественности. Модельный ряд Galaxy Watch8 претерпел значительные изменения во внешнем виде.

Основная версия Galaxy Watch8 унаследовала черты флагманской модели Galaxy Watch Ultra, но получила лишь две физические кнопки вместо трех. По сравнению с предыдущим поколением корпус стал более массивным. Одновременно разрабатывается классическая версия с увеличенным вращающимся безелем, сохраняющая механизм управления, характерный для ранних моделей Samsung.

Инсайдеры обнаружили в тестовой сборке One UI 8 Watch упоминания двух размеров базовой модели и классической версии под кодовым названием Fresh 8. При этом данных о возможном преемнике Galaxy Watch Ultra пока не обнаружено - текущая версия Ultra, судя по всему, останется в линейке еще на один цикл.

Особый интерес вызывает новая функция оценки уровня антиоксидантов через измерение бета-каротина, обнаруженная в программном обеспечении. Точные даты презентации новых часов Samsung пока не раскрываются.