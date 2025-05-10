Смартфон Poco F7 готовится к мировому релизу этим летом.

Новый флагманский аппарат суббренда Xiaomi продолжает появляться в регуляторных базах данных. После сертификации в Сингапуре устройство теперь засветилось в документах американской FCC под кодом 25053PC47G.

Согласно опубликованным данным, габариты новинки составят 164 на 78 миллиметров при толщине 11 мм. Эти параметры указывают на то, что Poco F7 станет самым крупным представителем линейки. Внешний дизайн включает плоские грани корпуса и центральное расположение фронтальной камеры.

Особый интерес вызывает предустановленная система HyperOS 2 0. Хотя полные технические характеристики пока не раскрываются, известно что первыми новинку увидят пользователи в Индии уже в этом месяце. Глобальные продажи должны начаться до конца летнего сезона.